В Нью-Йорке на аукционе продали стального кролика за $91 млн

Стальная скульптура "Кролик", созданная художником Джеффом Кунсом, продана на торгах аукционного дома Christie's в Нью-Йорке за $91 млн. Это рекордная сумма, отданной за прижизненную работу художника, сообщает на сайте аукционного дома.

Покупателем стал арт-дилер Боб Мнучин, отец нынешнего министра финансов США Стивена Мнучина, который участвовал в торгах от лица своего клиента.

Скульптура, изначально оцененная в $50-70 млн, была одной из работ, выставленных на продажу на аукционе семьей покойного магната Сэмюэла Ньюхауса.

Джефф Кунс создал метровую скульптуру "Кролик" в 1986 году. Ньюхаус купил его в 1992 году примерно за $1 млн, что по тем временам было большой суммой.

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Цена продажи на аукционе Christie's, включающая комиссию, вновь сделала Кунса самым дорогим из ныне живущих художников. В ноябре его предыдущий рекорд побил британский художник Дэвид Хокни, чья картина "Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)" ушла с молотка за $90,3 млн.

Предыдущий личный рекорд для работы Кунса был установлен в ноябре 2013 года. Тогда стальная оранжевая скульптура "Собака из воздушных шариков" ушла с молотка за $58,4 млн.

Накануне в Нью-Йорке на аукционе Sotheby's была продана картина французского импрессиониста Клода Моне "Стога" за рекордные для художника $110,7 млн.

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Источник: korrespondent.net