Трамп заработал в 2018 году около $480 млн

Президент США Дональд Трамп заработал в прошлом году 479 миллионов долларов. Такую информацию обнародовала в четверг, 16 мая, независимая госструктура − Управление правительственной этики.

По данным ежегодной финансовой выписки Трампа, при зарплате президента США в размере 400 тысяч долларов в год он заработал 479 миллионов долларов.

Во время предвыборной кампании 2016 года американский лидер сообщил о намерении опубликовать налоговые декларации, которые содержат гораздо больше информации, чем выписки, однако так и не сделал этого.

Он объяснил это проверками в отношении своего бизнеса. Трамп подчеркнул, что адвокаты не советуют ему раскрывать данные, о которых идет речь.

Ранее американский лидер заявил, что за время своего президентства потерял "гигантское состояние", сумму которого он когда-нибудь огласит. Трамп получил наследство незаконным путем − NYT

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Источник: korrespondent.net