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17. 05. 2019

Трамп не стремится к войне с Ираном − СМИ

 
Президент США Дональд Трамп не желает начинать войну с Ираном. Об этом в четверг, 16 мая, сообщила газета The New York Times.
 
По информации источников издания, такую позицию американский лидер озвучил исполняющему обязанности министра обороны США Патрику Шанахану на секретном брифинге в Белом доме 15 мая.
 
Отмечается, что брифинг был проведен после получения данных американской разведки, согласно которым в Иране провели погрузку ракет на небольшие суда в Персидском заливе.
 
По мнению некоторых представителей американской администрации, Тегеран ведет подготовку к нанесению ракетного удара по боевым кораблям США или их союзников.
 
Как говорится в публикации, Трамп твердо заявил, что не хочет военного столкновения с Ираном.
 
Ранее сообщалось, что международная коалиция во главе с США повысила боевую готовность на территории Ирака в связи с угрозой для американских войск из-за присутствия иранских военных в регионе.
 
Напомним, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что республика не стремится к военному противостоянию с США.

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Источник: korrespondent.net

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