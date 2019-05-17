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17. 05. 2019

Порошенко уволил посла в Финляндии

Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности посла в Финляндии Андрея Олефирова. Соответствующий указ №232/2019 глава государства подписал в четверг, 16 мая.

"В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 29 Закона Украины О дипломатической службе Украины принять отставку чрезвычайного и полномочного посла Украины в Финляндской Республике и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Исландия по совместительству Олефирова Андрея Владимировича", − говорится в тексте документа, опубликованном на сайте администрации президента.

Напомним, Олефиров был назначен на должность посла Украины в Финляндии в августе 2014 года. До этого он работал заместителем министра иностранных дел.

В сентябре 2018 года стало известно, что дипломат получил серьезные травмы после падения с лестницы в здании посольства. Зимой 2019 года его перевезли для лечения в Украину.

Ранее сообщалось, что чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович завершит работу на своей должности вместе с окончанием полномочий президента Петра Порошенко.

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Источник: korrespondent.net

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