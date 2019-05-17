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17. 05. 2019

На монетизацию субсидий направили 5,7 млрд гривен

Кабинет министров направил 5,7 миллиарда гривен на монетизацию субсидий в Украине. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сообщил 16 мая в эфире телеканала Украина, передает пресс-служба правительства.

Гройсман подчеркнул, что процесс монетизации коммунальных субсидий и льгот – это не разовая акция, а планомерный процесс, который начался и будет продолжен.

"Статистика говорит следующее: мы монетизировали субсидии для 3,4 миллиона домохозяйств. На это направлено 5,7миллиарда гривен", − отметил премьер-министр.

Кроме того, он обратил внимание, что опыт монетизации субсидий будет учтен и при монетизации других льгот. По словам Гройсмана, работа в этом направлении начнется уже с октября текущего года.

В Украине изменили правила начисления субсидий

Напомним, с марта субсидии в Украине начали выплачивать наличными.

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Источник: korrespondent.net

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