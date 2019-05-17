У Зеленского анонсировали роспуск Рады

Новоизбранный президент Владимир Зеленский будет инициировать роспуск Верховной Рады. Об этом в эфире 1+1 заявил его советник Дмитрий Разумков.

"Да, будет инициировать роспуск", − подчеркнул Разумков.

По его словам, Зеленский "готов помочь парламенту напоследок выполнить хотя бы часть своих обещаний", которые касаются изменения Избирательного кодекса, снятия неприкосновенности с народных депутатов, судей и президента.

У Зеленского пояснили, что повлияет на судьбу Рады

Ранее Корреспондент.net разбирался, какие есть варианты для роспуска украинского парламента.

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Источник: korrespondent.net