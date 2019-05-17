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17. 05. 2019

Кадыров о санкциях США: Где Магнитский, а где Чечня

 
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что американские санкции против специального отряда быстрого реагирования Терек являются свидетельством того, что США боятся республики. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
 
Напомним, 16 мая Минфин США внес в список санкций по "закону Магнитского" чеченский спецотряд быстрого реагирования Терек и пять граждан РФ.
 
"Если в США на высшем уровне обсуждают вопросы Терека и командира Абузайда Висмурадова, это убедительное свидетельство того, что США боятся нас - маленькой Чечни, находящейся так далеко от большой Америки", − подчеркнул Кадыров.
 
Он также удивился решению Минфина США, назвав спецотряд одним из лучших в антитеррористической сфере.
 
"Как говорится, где Магнитский, а где Чечня? С какого боку привязывают отряд Терек к Магнитскому?" − указал глава республики.
 
Как сообщал Корреспондент.net, в 2017 году в "список Магнитского" США попал Кадыров.

"Список Магнитского" был разработан в 2012 году в Вашингтоне. Акт определял круг фигурантов, причастных к гибели в СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского и вводил визовые и финансовые санкции в отношении ряда российских чиновников.

В 2017 году США распространили действие "закона Магнитского" на весь мир, что позволяет вводить санкции против всех, кто, по мнению Вашингтона, причастен к коррупции и нарушениям прав человека.

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Источник: korrespondent.net

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