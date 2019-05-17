Кадыров о санкциях США: Где Магнитский, а где Чечня

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что американские санкции против специального отряда быстрого реагирования Терек являются свидетельством того, что США боятся республики. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Напомним, 16 мая Минфин США внес в список санкций по "закону Магнитского" чеченский спецотряд быстрого реагирования Терек и пять граждан РФ.

"Если в США на высшем уровне обсуждают вопросы Терека и командира Абузайда Висмурадова, это убедительное свидетельство того, что США боятся нас - маленькой Чечни, находящейся так далеко от большой Америки", − подчеркнул Кадыров.

Он также удивился решению Минфина США, назвав спецотряд одним из лучших в антитеррористической сфере.

"Как говорится, где Магнитский, а где Чечня? С какого боку привязывают отряд Терек к Магнитскому?" − указал глава республики.

Корреспондент.net , в 2017 году в "список Магнитского" США попал Кадыров. Как сообщал, в 2017 году в "список Магнитского" США попал Кадыров. "Список Магнитского" был разработан в 2012 году в Вашингтоне. Акт определял круг фигурантов, причастных к гибели в СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского и вводил визовые и финансовые санкции в отношении ряда российских чиновников. В 2017 году США распространили действие "закона Магнитского" на весь мир, что позволяет вводить санкции против всех, кто, по мнению Вашингтона, причастен к коррупции и нарушениям прав человека.

В 2017 году США распространили действие "закона Магнитского" на весь мир, что позволяет вводить санкции против всех, кто, по мнению Вашингтона, причастен к коррупции и нарушениям прав человека. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net