Бывшего информатора WikiLeaks вновь взяли под стражу

Федеральный суд Александрии (штат Вирджиния) в четверг, 16 мая, распорядился вновь взять под стражу бывшего аналитика военной разведки США Челси Мэннинг, передавшую секретные документы интернет-порталу WikiLeaks.

Постановление вынесено в связи с тем, что недавно освобожденная из тюрьмы Мэннинг в очередной раз отказалась дать показания по делу WikiLeaks и его основателя Джулиана Ассанжа.

Бывшая военнослужащая подчеркнула, что не будет исполнять требования большого жюри − коллегии присяжных заседателей, которые в США определяют обоснованность и целесообразность предъявления обвинений.

"Угроза снова оказаться в тюрьме − возможно, уже сегодня − не изменит моей позиции", − подчеркнула Мэннинг.

Адвокаты экс-аналитика разведки, в свою очередь, обратились в суд с запросом о том, могла ли Мэннинг быть подвергнута незаконному электронному наблюдению со стороны американских спецслужб.

Из-под стражи Челси Мэннинг вышла 9 мая. Она провела в заключении два месяца за отказ в даче показаний. Перед тем как выйти из тюрьмы, она получила еще одну повестку с требованием ответить на вопросы большого жюри 16 мая. Свой отказ обвиняемая объясняет причинами этического характера, говоря, что не намерена сотрудничать со следователями.

Служивший под Багдадом старший ефрейтор Брэдли Мэннинг загрузил с армейских компьютеров около 700 тысяч конфиденциальных документов, в которых шла речь о военных действиях США в Ираке и Афганистане, и передал их интернет-порталу WikiLeaks.

В мае 2010 года Мэннинг был арестован, а в августе 2013-го приговорен к 35 годам тюрьмы.

Находясь в местах лишения свободы, Брэдли Мэннинг сделал операцию по смене пола и стал женщиной по имени Челси.

Военный суд США признал информатора Wikileaks Мэннинга женщиной

В мае 2017 года президент США Барак Обама помиловал Мэннинг, и она вышла на свободу после семи лет за решеткой. Нынешний президент США Дональд Трамп назвал Челси Мэннинг предательницей, которую никогда не следовало выпускать из тюрьмы.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net