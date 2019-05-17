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17. 05. 2019

В США умер создатель стеклянной пирамиды Лувра

 
В США умер архитектор китайского происхождения Бэй Юймин, который спроектировал пирамиду музея Лувр в Париже. Об этом в четверг, 16 мая, сообщила газета The New York Times со ссылкой на сына умершего.
 
По имеющимся данным, Юймин скончался в ночь со среды на четверг в Нью-Йорке. Он отметил свое 102-летие 26 апреля.
 
Архитектор родился в 1917 году в Гуанчжоу на юге Китая, а в 1935 году переехал в США.
 
Сначала Юймин окончил Массачусетский технологический институт, а затем − Высшую школу дизайна при Гарвардском университете.
 
В 1983 году он стал лауреатом Притцкеровской премии, считающейся самой престижной в области архитектуры.
 
Юймин прославился в первую очередь благодаря пирамиде музея Лувр в Париже. 20-метровое строение из стекла и металла было создано по его проекту и по инициативе тогдашнего президента Франции Франсуа Миттерана в период с 1985-го по 1989 годы.
 
Помимо этого архитектор является автором проектов здания Зала славы рок-н-ролла в Кливленде, Национальной галереи искусства в Вашингтоне, башни банка JPMorgan Chase в Нью-Йорке и многих других строений.
 
Фото: gettyimages.com
Бэй Юймин

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Источник: korrespondent.net

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