В Персидский залив вошли ракетные эсминцы США

Два американских ракетных эсминца вошли в акваторию Персидского залива. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщила пресс-служба Военно-морского института США со ссылкой на представителей Пентагона.

Отмечается, что 16 мая эсминцы McFaul и Gonzalez прошли через Ормузский пролив без каких-либо препятствий со стороны иранских сил Корпуса стражей исламской революции.

По имеющимся данным, каждый из боевых кораблей может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тысячи км, а также противоракеты и противолодочные ракеты.

Также в настоящее время в акватории Оманского залива находится авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем Abraham Lincoln. Как отмечает Интерфакс, в составе группировки помимо ракетного крейсера Leyte Gulf и эсминцев Bainbridge, Mason и Nitze, могут быть несколько ударных атомных подлодкок.

Кроме того, у берегов Султаната Оман в Аравийском заливе находятся три десантных корабля амфибийно-десантной группы ВМС США с экспедиционным батальоном морской пехоты и ударной палубной авиацией, которые ранее осуществляли патрулирование в Персидском заливе.

По сообщению ВВС США, в минувшее воскресенье стратегические бомбардировщики B-52H, переброшенные на авиабазу Эль-Удейд в Катаре, начали патрульные полеты в районе Персидского залива. Вместе с ними патрулирование осуществляют многоцелевые истребители пятого поколения F-22 и истребители F-15.

Ранее СМИ сообщили, что США обострили конфликт с Ираном после получения разведданых, согласно которым в Иране провели погрузку ракет на небольшие суда в Персидском заливе.

Напомним, 10 мая Пентагон одобрил отправку десантно-вертолетного корабля USS Arlington и комплекса Patriot на Ближний Восток. Ранее в регион были направлены авианосец Abraham Lincoln и дополнительная группа бомбардировщиков.

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Источник: korrespondent.net