"Языковой вопрос": Венгрия надеется на Зеленского

Министерство иностранных дел Венгрии в четверг, 16 мая, обнародовало заявление после подписания президентом Петром Порошенко "языкового закона", сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что венгерские дипломаты назвали закон "соответствующим духу Петра Порошенко", и выразили надежду, что с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским смогут решить "проблемные вопросы" относительно венгерского нацменьшинства в Украине.

"Мы заинтересованы в восстановлении уравновешенных и дружественных отношений между Венгрией и Украиной, и надеемся, что новоизбранный президент будет открыт к этому", − говорится в заявлении.

В ведомстве напомнили, что языковой закон "притесняет права национальных меньшинств, потому что отбирает уже ранее предоставленное право на использование родного языка".

Напомним, 15 мая действующий президент Петр Порошенко подписал закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Глава государства подчеркнул, что закон не приуменьшает права иностранных граждан и призвал новую власть поддержать его.

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Источник: korrespondent.net