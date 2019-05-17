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17. 05. 2019

У Луценко нет вопросов к сыну Байдена

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что не располагает какими-либо свидетельствами о правонарушениях со стороны кандидата в президенты США Джо Байдена или его сына, совершенных на территории Украины. Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg, которое было опубликовано в четверг, 16 мая.

Отмечается, что сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group – одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине.

Будучи вице-президентом США Байден-старший в 2016 году проводил жесткую антикоррупционную политику в Украине и ее рамках призывал к отставке действующего тогда генпрокурора Виктора Шокина, который в том числе расследовал деятельность Burisma.

"Я не хочу, чтобы Украина снова стала темой на президентских выборах США. <...> Хантер Байден не нарушал никаких украинских законов, по крайней мере в настоящий момент мы не видим никаких нарушений. Любая компания может платить своим директорам столько, сколько захочет", - подчеркнул Луценко.

Также генпрокурор добавил, что планирует направить американскому министру юстиции Уильяму Барру информацию о выплатах Burisma своим топ-менеджерам, чтобы власти США могли проверить, платил ли сын Байдена налоги с этих доходов.
 
Киев предоставит США материалы дела, где фигурирует сын Байдена
 
Ранее сообщалось, что адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил анонсированный визит в Украину из-за врагов в окружении президента Владимира Зеленского.
 
Он также упомянул, что у Байден, возможно, пытался помочь бизнесу своего сына в Украине и Киев должен провести расследование.

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Источник: korrespondent.net

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