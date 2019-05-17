У Луценко нет вопросов к сыну Байдена

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что не располагает какими-либо свидетельствами о правонарушениях со стороны кандидата в президенты США Джо Байдена или его сына, совершенных на территории Украины. Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg, которое было опубликовано в четверг, 16 мая.
Будучи вице-президентом США Байден-старший в 2016 году проводил жесткую антикоррупционную политику в Украине и ее рамках призывал к отставке действующего тогда генпрокурора Виктора Шокина, который в том числе расследовал деятельность Burisma."Я не хочу, чтобы Украина снова стала темой на президентских выборах США. <...> Хантер Байден не нарушал никаких украинских законов, по крайней мере в настоящий момент мы не видим никаких нарушений. Любая компания может платить своим директорам столько, сколько захочет", - подчеркнул Луценко.
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Источник: korrespondent.net
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