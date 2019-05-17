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17. 05. 2019

РФ примет ответные меры на санкции США

Посольство России в США прокомментировало новые санкции Вашингтона по "закону Магнитского". Заявление диппредставительства было размещено в Facebook 17 мая.

Введение санкций Минфином США на основе "закона Магнитского", посольство сочло односторонним решением Вашингтона, которое противоречит принципам международного права. 

"В соответствии с актом (Магнитского) власти США в течение последних семи лет пытались предъявить нам претензии в области прав человека. Это представляет собой попытку навязать односторонние принудительные меры, которые противоречат международному праву и не могут рассматриваться как цивилизованный способ общения между странами. За этими шагами последуют ответные меры", − говорится в заявлении.

При этом в сообщении ведомства подчеркивается, что Москва стремится сотрудничать с Вашингтоном в долгосрочной перспективе. 

"Санкции США против специального подразделения быстрого реагирования Терек из Чеченской республики отражают намерение либо осложнить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, либо страх перед его способностью действовать в Арктике", − указали в посольстве.

Напомним, 16 мая Минфин США внес в список санкций по "закону Магнитского" чеченский спецотряд быстрого реагирования Терек и пять граждан РФ.

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Источник: korrespondent.net

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