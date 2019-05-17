РФ примет ответные меры на санкции США

Посольство России в США прокомментировало новые санкции Вашингтона по "закону Магнитского". Заявление диппредставительства было размещено в Facebook 17 мая.

Введение санкций Минфином США на основе "закона Магнитского", посольство сочло односторонним решением Вашингтона, которое противоречит принципам международного права. Введение санкций Минфином США на основе "закона Магнитского", посольство сочло односторонним решением Вашингтона, которое противоречит принципам международного права.

"В соответствии с актом (Магнитского) власти США в течение последних семи лет пытались предъявить нам претензии в области прав человека. Это представляет собой попытку навязать односторонние принудительные меры, которые противоречат международному праву и не могут рассматриваться как цивилизованный способ общения между странами. За этими шагами последуют ответные меры", − говорится в заявлении.

При этом в сообщении ведомства подчеркивается, что Москва стремится сотрудничать с Вашингтоном в долгосрочной перспективе.

"Санкции США против специального подразделения быстрого реагирования Терек из Чеченской республики отражают намерение либо осложнить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, либо страх перед его способностью действовать в Арктике", − указали в посольстве.

Напомним, 16 мая Минфин США внес в список санкций по "закону Магнитского" чеченский спецотряд быстрого реагирования Терек и пять граждан РФ.

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Источник: korrespondent.net