Помпео назвал успешными переговоры с Путиным

"Мы поехали туда ради очень субстантивной повестки переговоров, которая оказалась успешной", − отметил глава Госдепа.
США и России нужно поменять траекторию отношений − Помпео
Напомним, 14 мая Помпео полтора часа общался с президентом РФ в Сочи
По итогам переговоров В Кремле заявили, что встреча не принесла какого-то прорыва, однако с американской стороны появился деловой настрой.
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Источник: korrespondent.net
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