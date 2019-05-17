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17. 05. 2019

Помпео назвал успешными переговоры с Путиным

 
Госсекретарь США Майк Помпео назвал переговоры с президентом России Владимиром Путиным весьма успешными. Об этом он заявил 16 мая в интервью Fox News Radio.

"Мы поехали туда ради очень субстантивной повестки переговоров, которая оказалась успешной", − отметил глава Госдепа.

По его словам, российско-американское сотрудничество полезно для граждан обеих стран. Помпео назвал три сферы, где Вашингтон и Москва уже успешно взаимодействуют и могут развивать взаимодействие.
 
Госсекретарь указал, что точками соприкосновения интересов Москвы и Вашингтона является борьба с терроризмом, Афганистана и Северная Корея.

США и России нужно поменять траекторию отношений − Помпео

Напомним, 14 мая Помпео полтора часа общался с президентом РФ в Сочи

По итогам переговоров В Кремле заявили, что встреча не принесла какого-то прорыва, однако с американской стороны появился деловой настрой. 

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Источник: korrespondent.net

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