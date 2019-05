В США истребитель F-16 врезался в здание

В городе Риверсайд возле Лос-Анджелеса 16 мая потерпел крушение истребитель ВВС США F-16 . Об этом сообщил телеканал ABC.



Отмечается, что самолет упал на крышу нежилого здания, расположенного возле авиабазы. После крушения в строении возник пожар.



Во время инцидента самолет возвращался на место базирования − авиабазу Марч Эйр.

Офис местного шерифа подтвердил падение воздушного судна и добавил, что пилот успел катапультировался. Его госпитализировали.

“That’s a military airplane in our building.”



Video shows inside a Southern California warehouse after military officials say an F-16 crashed into the building. The pilot was able to eject and is believed to be okay. No other injuries reported. https://t.co/aQODahwync pic.twitter.com/0zryYt8xGK