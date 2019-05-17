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17. 05. 2019

В США истребитель F-16 врезался в здание

В городе Риверсайд возле Лос-Анджелеса 16 мая потерпел крушение истребитель ВВС США F-16 . Об этом сообщил телеканал ABC.

Отмечается, что самолет упал на крышу нежилого здания, расположенного возле авиабазы. После крушения в строении возник пожар.

Во время инцидента самолет возвращался на место базирования − авиабазу Марч Эйр. 

Офис местного шерифа подтвердил падение воздушного судна и добавил, что пилот успел катапультировался. Его госпитализировали.

Cмотрите фотогалерею: В США истребитель F-16 врезался в здание

“That’s a military airplane in our building.”

Video shows inside a Southern California warehouse after military officials say an F-16 crashed into the building. The pilot was able to eject and is believed to be okay. No other injuries reported. https://t.co/aQODahwync pic.twitter.com/0zryYt8xGK

— ABC News (@ABC) May 17, 2019

Напомним, в декабре 2018 года американские истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолет-заправщик КС-130 столкнулись у побережья Японии.

В США разбился истребитель F-16, пилот погиб

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Источник: korrespondent.net

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