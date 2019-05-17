Итоги 16.05: Партия Вакарчука и дата инаугурации

Рада определилась с датой инаугурации Зеленского

Верховная Рада поддержала проект постановления о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского на 10.00 20 мая. За соответствующий документ проголосовали 315 депутатов.

Другие инициативы, предусматривающие приведение к присяге 17 мая, 26 мая и 28 мая не стали выносить на голосование.

В команде избранного президента заявили, что решением назначить инаугурацию не на выходной день, а на первый день рабочей недели, часть депутатов "насолила украинскому народу" и создала проблемы для зарубежных гостей.

Корреспондент.net собрал реакцию на долгожданное решение парламента.

Депутаты продлили срок растаможки для автомобилей на еврономерах

Верховная Рада продлила на три месяца льготный срок для растаможки автомобилей на еврономерах. Решение поддержали 236 народных депутатов.

Таким образом, штрафы за начнут действовать с 24 августа.

Ирина Геращенко отказалась от поста переговорщика в Минске

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко написала заявление об увольнении с должностей уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию и представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске.

При этом она заверила, что будет помогать новой власти способствовать решению тех вопросов, которые будут стоять в формате минских групп.

Вакарчук заявил, что будет участвовать в выборах с новой партией

Певец Святослав Вакарчук объявил о создании партии Голос и представил членов своей команды.

На данный момент новая партия находится в процессе регистрации.

США добавили в "список Магнитского" спецназ Чечни

Минфин США внес в список санкций по "закону Магнитского" чеченский спецотряд быстрого реагирования Терек и пять граждан России.

Россия предложила США договор о невмешательстве

Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Россию заключить взаимную договоренность о невмешательстве во внутренние дела стран. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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Источник: korrespondent.net