Сутки на Донбассе: 13 обстрелов, у ВСУ потери

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 16 мая, 13 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Четыре раза применялось запрещенное Минскими соглашениями оружие. Погиб один украинский военный, еще один был ранен, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 17 мая.

Враг вел огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, обстрелы велись вблизи Водяного, Опросного, Новотроицкого, Каменки, Павлополя, Богдановки, Марьинки. Также украинских военных обстреливали возле Золотого-4 и Новозвановки.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один наш защитник получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", – заявили в штабе.

По данным украинской разведки, ответным огнем один сепаратист был убит, еще четверо ранены.

Кроме того, от начала текущих суток враг из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия один раз обстрелял украинские позиции вблизи Гнутово. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, за сутки 15 мая на Донбассе зафиксировали 24 обстрела со стороны сепаратистов. Тогда ВСУ не понесли потерь. В свою очередь украинские военные ответным огнем уничтожили одного сепаратиста и сбили вражеский беспилотник.

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Источник: korrespondent.net