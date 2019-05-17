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17. 05. 2019

В украинских тюрьмах подсчитали свободные места

Администрация Государственной уголовно-исполнительной службы сообщает, что по состоянию на 1 мая 2019 года 55 053 осужденных и взятых под стражу лица находятся в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах, а свободных мест - 57 570, пишут Украинские новости.

Сообщается, что наибольшая численность осужденных и взятых под стражу лиц находится в Днепропетровской (7 122 человека), Харьковской (6 627 человек) и Запорожской (3 984 человека) областях.

А наибольшее количество свободных мест в учреждениях исполнения наказаний и СИЗО в Днепропетровской (6 436), Харьковской (5 233) и Полтавской (3 718) областях.

Ранее сообщалось, что в Турции более 3 тысяч осужденных покинут тюрьмы, чтобы освободить места для других осужденных. 

В шведских тюрьмах закончились места для заключенных

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Источник: korrespondent.net

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