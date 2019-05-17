Экс-глава КСУ рассказал, как отменяли закон о незаконном обогащении

Тот факт, что Конституционный суд отменил уголовную статью о незаконном обогащении во время президентской кампании, является совпадением, считает уволенный председатель КС Станислав Шевчук. Об этом он заявил в эфире телеканала Громадське.

"Мы этот вопрос давно рассматривали, обменивались проектами, согласовывали их. И так совпало, что голоса нашлись в тот момент, когда началась президентская кампания. Но прямой связи я здесь не вижу", - сказал Шевчук.

Он признал, что это решение имело мощный психологический эффект. "Откровенно говоря, я не ожидал это, потому что это не единственная статья для борьбы с коррупцией. Там более 20 статей, поэтому нельзя так сказать вот не признал конституционной статью и Конституционный суд отменил борьбу с коррупцией", - отметил экс-судья.

Также Шевчук считает, что отмена статьи о незаконном обогащении стала "элементом грязной кампании" против него. "Мы приняли это решение и начал разгоняться этот месседж, что это председатель суда отвечает за это решение, он это поставил, лоббировал, специально время подогнал. Может это специально было использовано, чтобы уволить меня с должности председателя?", - сказал он.

В то же время экс-судья считает, что несмотря на критику общественности, суд принял правильное решение, и неважно, когда это произошло. "С точки зрения общественности - это одна линия поведения или понимание процесса, а с точки зрения суда - не имеет значения, какие политические процессы происходят, если решение обосновано и соответствует Конституции", - резюмировал Шевчук.

Напомним, 27 февраля Конституционный суд Украины опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, признав ее неконституционной.

Также сообщалось, что НАБУ закрыло все дела о незаконном обогащении. Общая сумма состояний, законность происхождения которых исследовали детективы в этих делах, составила около 500 млн гривен.

Позже судьи КСУ отказались рассматривать закон о люстрации, вместо этого они проголосовали о недоверии главе суда. В результате 14 мая Конституционный суд уволил главу Станислава Шевчука.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net