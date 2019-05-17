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17. 05. 2019

В Афганистане в результате удара сил НАТО погибли полицейские

По меньшей мере восемь полицейских погибли в результате "дружественного огня" сил НАТО в провинции Гильменд на юге Афганистана. Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на афганское МВД в пятницу, 17 мая.

Утверждается, что авиаудар в округе Нахр-и-Сарадж был совершен миссией НАТО Решительная поддержка по просьбе афганской стороны для помощи в столкновении с талибами.

Непосредственно в бою были ранены 11 правоохранителей.

Также сообщается, что в этом столкновении талибы понесли существенные потери, но конкретных данных о погибших и раненых пока нет.

Ранее сообщалось, что в результате атаки талибов в Афганистане погибли не менее 40 мирных жителей, еще 21 пострадал.

Также стало известно, что в Афганистане был ликвидирован один из главарей "Исламского государства". Муфти Узбек отвечал за финансовую поддержку ИГИЛ в Центральной Азии и снаряжение боевиков.

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Источник: korrespondent.net

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