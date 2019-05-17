В Канаде парламент не смог признать депортацию крымских татар геноцидом

Парламент Канады не смог проголосовать за резолюцию о признании депортации крымских татар актом геноцида, сообщает Укринформ.

Депутат украинского происхождения Борис Вжесневський попытался вынести текст резолюции на голосование, впрочем, оппозиция выразила громкий протест против этого, поэтому спикеру пришлось снять ее. Отметим, что для принятия резолюции парламента Канады требуется единодушное согласие его членов.

“Предлагаю парламенту признать, что 18 мая 1944 года крымскотатарский “Sürgünlik” был начат советским диктатором Иосифом Сталиным, чтобы этнически очистить Крым от 200 тысяч татар, лишив их имущества, засунув в железнодорожные вагоны для скота и переместив на 4 тысячи в степи Центральной Азии”, - говорится в тексте резолюции.

В случае его принятия ежегодно 18 мая в Канаде отмечался бы день памяти депортации крымских татар.

По окончании заседания Борис Вжесневський пообещал приложить усилия, чтобы повторно вынести резолюцию на голосование еще до окончания нынешней сессии парламента в середине июня.

Добавим, что в сессионном зале присутствовали лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и заместитель главы Меджлиса Ахтем Чийгоз, которые перед этим рассказали о ситуации с соблюдением прав человека на оккупированном полуострове членами парламентского комитета по иностранным делам.

Ранее парламент Латвии признал депортацию 1944 года геноцидом против крымско-татарского народа.

Рада призвала признать геноцид крымских татар

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Источник: korrespondent.net