На Харьковщине мужчина с гранатой угрожал подорвать автобус

Пьяный мужчина угрожал взорвать себя и пассажиров автобуса Харьков – Чугуев, в котором он ехал. Об этом сообщает управление Нацполиции в Харьковской области во вторник, 17 мая.

Отмечается, что накануне в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина угрожает взорвать гранату в автобусе.

"Во время остановки транспортного средства в поселке Рогань одному из пассажиров удалось усмирить дебошира и отобрать опасный предмет. Граждане сразу сообщили о происшествии в полицию", – говорится в сообщении.

Правонарушителем оказался 58-летний житель Чугуевского района. Как выяснили полицейские, между пьяным злоумышленником и его сожительницей в автобусе возник конфликт. Мужчина вытащил из кармана куртки ручную гранату Ф-1, выдернул чеку и угрожал взорвать себя и женщину.

Изъятый ​​боеприпас направлен на экспертизу.

Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о незаконном обращение с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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Накануне в поселке Эсхар Чугуевского района произошел взрыв боеприпаса, пострадавший в результате этого мужчина умер в больнице. Полицейские выяснили, что он развел костер на огороде и бросил в огонь снаряд.

А в Киеве мужчина подорвал себя гранатой в ходе бытового конфликта. Его сожительницу госпитализировали с травмами.

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Источник: korrespondent.net