На Тайване разрешили однополые браки

Парламент Тайваня одобрил закон, разрешающий однополые браки. Эта страна стала первой в Азии, где действует такое разрешение, сообщает AFP в пятницу, 17 мая.

Отмечается, что согласно новому закону, тайваньские однополые пары смогут подавать заявки на регистрацию в местном "реестре браков" и официально создавать семьи. В документе прописаны права однополых пар, включая право на наследство.

Закон соответствует решению высшей судебной инстанции Тайваня от 24 мая 2017 года о том, что запрет на однополые браки противоречит конституции.

В последние годы на Тайване развернулись острые дебаты по поводу возможности заключать однополые браки. Сторонники этой идеи в попытке отстоять свои интересы неоднократно подавали соответствующие иски в судебные инстанции. В поддержку нетрадиционных браков высказывалась и глава администрации Тайваня Цай Инвэнь от Демократической прогрессивной партии.

Напомним, в ноябре 2018 года большинство жителей Тайваня высказались на референдуме против гомосексуальных браков. Более семи миллионов участников плебисцита выступили за то, чтобы брак заключался только между мужчиной и женщиной.

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Источник: korrespondent.net