Порошенко создал оргкомитет для инаугурации Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко создал организационный комитет для проведения мероприятий, связанных с инаугурацией своего преемника Владимира Зеленского. Соответствующий указ обнародован на сайте президента.

"С целью надлежащей организации проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины, постановляю создать Организационный комитет по обеспечению проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины", – говорится в документе.

В оргкомитет вошли 16 человек, трое из которых – представители Зеленского:

Боднар Петр – первый заместитель руководителя аппарата Верховной Рады – управляющий делами, сопредседатель Организационного комитета (с согласия);

Днепров Алексей – руководитель аппарата Администрации президента, сопредседатель оргкомитета;

Богдан Андрей – представитель новоизбранного президента;

Гелетей Валерий – начальник Управления государственной охраны;

Гресько Юрий – первый заместитель главы Государственной пограничной службы;

Климкин Павел – министр иностранных дел;

Кличко Виталий – глава Киевской городской государственной администрации;

Колесник Игорь – первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины;

Куцик Иван – руководитель Государственного управления делами;

Мельник Ярослав – руководитель Главного департамента Государственного протокола и церемониала Администрации президента;

Наливайко Олег – глава Государственного комитета телевидения и радиовещания;

Нищук Евгений – министр культуры;

Попов Роман – начальник Управления протокола секретариата Кабинета министров;

Тимошенко Кирилл – представитель новоизбранного президента Зеленского;

Шефир Сергей – представитель новоизбранного президента;

Яровой Сергей – первый заместитель министра внутренних дел.

Оргкомитет должен в двухдневный срок утвердить план по организации и проведению мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины.

Ранее Петр Порошенко подписал указ об инаугурации Зеленского, которая состоится 20 мая в 10:00.

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Источник: korrespondent.net