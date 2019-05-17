Порошенко создал оргкомитет для инаугурации Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко создал организационный комитет для проведения мероприятий, связанных с инаугурацией своего преемника Владимира Зеленского. Соответствующий указ обнародован на сайте президента.
"С целью надлежащей организации проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины, постановляю создать Организационный комитет по обеспечению проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины", – говорится в документе.
В оргкомитет вошли 16 человек, трое из которых – представители Зеленского:
Боднар Петр – первый заместитель руководителя аппарата Верховной Рады – управляющий делами, сопредседатель Организационного комитета (с согласия);
Днепров Алексей – руководитель аппарата Администрации президента, сопредседатель оргкомитета;
Богдан Андрей – представитель новоизбранного президента;
Гелетей Валерий – начальник Управления государственной охраны;
Гресько Юрий – первый заместитель главы Государственной пограничной службы;
Климкин Павел – министр иностранных дел;
Кличко Виталий – глава Киевской городской государственной администрации;
Колесник Игорь – первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины;
Куцик Иван – руководитель Государственного управления делами;
Мельник Ярослав – руководитель Главного департамента Государственного протокола и церемониала Администрации президента;
Наливайко Олег – глава Государственного комитета телевидения и радиовещания;
Нищук Евгений – министр культуры;
Попов Роман – начальник Управления протокола секретариата Кабинета министров;
Тимошенко Кирилл – представитель новоизбранного президента Зеленского;
Шефир Сергей – представитель новоизбранного президента;
Яровой Сергей – первый заместитель министра внутренних дел.
Оргкомитет должен в двухдневный срок утвердить план по организации и проведению мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины.
Ранее Петр Порошенко подписал указ об инаугурации Зеленского, которая состоится 20 мая в 10:00.
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Источник: korrespondent.net
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