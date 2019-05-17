Лента RSS
Подписаться на ленту
17 мая 2019, пятница, 10:50
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,34
17. 05. 2019

Порошенко уволил замглавы Администрации

Президент Украины Петр Порошенко уволил Константина Елисеева с поста заместителя главы администрации президента.

Соответствующий указ подписан 16 мая и обнародован на сайте главы государства.

Как сообщалось, 16 мая Елисеев сообщил, что "когда была объявлена дата инаугурации, я подал президенту просьбу об отставке".

Порошенко назначил Елисеева заместителем главы администрации президента 15 июля 2015 года. До этого Елисеев, кадровый дипломат, в течение 5 лет возглавлял представительство Украины в Евросоюзе.

Напомним, 11 мая президент Петр Порошенко уволил замглавы АП Алексея Филатова.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Самые порядочные люди - экстрасенсы, они никогда не пользуются своими способностями, чтобы выиграть в лотерею!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Следите ли вы за «Евровидением»?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.