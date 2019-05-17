Порошенко уволил замглавы Администрации

Президент Украины Петр Порошенко уволил Константина Елисеева с поста заместителя главы администрации президента.
Соответствующий указ подписан 16 мая и обнародован на сайте главы государства.
Как сообщалось, 16 мая Елисеев сообщил, что "когда была объявлена дата инаугурации, я подал президенту просьбу об отставке".
Порошенко назначил Елисеева заместителем главы администрации президента 15 июля 2015 года. До этого Елисеев, кадровый дипломат, в течение 5 лет возглавлял представительство Украины в Евросоюзе.
Напомним, 11 мая президент Петр Порошенко уволил замглавы АП Алексея Филатова.
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Источник: korrespondent.net
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