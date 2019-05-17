В Украине запретили обезболивающий препарат

В Украине запретили две серии препарата Нимесил, который применяют как обезболивающее, противовоспалительное и жаропонижающее средство. Об этом сообщила Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контроле за наркотиками в пятницу, 17 мая.

В частности, речь идет о гранулах для оральной суспензии, 100 мг/2 г в однодозовых пакетах серий 84857, 83413.

Гослекслужба приняла такое решение из-за того, что на произведенном в Италии препарате есть маркировка только на польском языке.

Нимесил – это нестероидный противовоспалительный препарат из разряда сульфонамидов. Применяется как эффективное обезболивающее, противовоспалительное и жаропонижающее средство, действия которого направлены на удержание фермента циклооксигеназы, который отвечает за образование простагландинов.

Ранее в Украине запретили несколько лекарств из Канады и Германии. Под запрет попали препараты Зовиракс (мазь глазная 3%) серии №7G909 и Эрбитуксом/ERBITUX® (раствор для инфузий) серии №223706.

Также в Украине запретили продажу и применение противокашлевого лекарственного препарата Аскорил.

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Источник: korrespondent.net