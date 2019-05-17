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17. 05. 2019

Погода на выходные: до +27, местами дожди

На выходных в некоторых областях Украины ожидаются сильные дожди, температура поднимется до +27 градусов. Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

В субботу, 18 мая, дожди пройдут в западных областях. Также осадки ожидаются в Винницкой и Одесской областях, в других регионах - сухо. Температура днем составит от +21 до +27 градусов, ночью от +9 до +13 градусов. 

В Киеве будет сухо и солнечно, температура днем от +23 до +25 градусов, ночью от +12 до +14 градусов.

Подобная погода ожидается и в воскресенье, 19 мая. Дожди с грозами ожидаются в тех же областях, что и в субботу.

Солнце прогреет воздух на большей части страны до +27 градусов.

Cмотрите фотогалерею: Погода на выходные: до +27, местами дожди

Напомним, на прошлой неделе в Украине бушевал циклон Ксеркс с ливнями и мокрым снегом. К выходным стало теплеть. В течение текущей недели также местами шли дожди, но в целом установилось летнее тепло.

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Источник: korrespondent.net

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