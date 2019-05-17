В Виннице молния попала в трамвай

Вечером в четверг в Виннице в один из трамваев попала молния. От удара оборвался электропровод, сообщило накануне местное издание Vlasno.info.
Отмечается, что пассажиров в целях безопасности не выпускали из вагона. Ждали аварийно-диспетчерскую службу, чтобы ее сотрудники отключили электроснабжение.
Проехали рынок Вишенка. И здесь, как ударило, качнуло трамвай! Света не стало, – рассказала изданию пассажирка трамвая №6 " Елена. – Оказалось, что в трамвай ударила молния. Все кричат: "Выпустите!", А водитель: "Нельзя, там лужи, еще током убьет. Я напряжение выключила, жду аварийку".
В итоге люди просидели в темноте полчаса. Потом приехала машина аварийной службы, водитель открыла дверь и пассажиры вышли.
Напомним, 11 мая в городе Сокаль Львовской области молния попала в супружескую пару. В результате инцидента мужчина скончался, а женщина была госпитализирована с травмами.
А 13 мая в Кировоградской области молния попала в детский сад, в результате чего возник пожар.
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Источник: korrespondent.net
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