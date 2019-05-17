В ЕС обсудили запрет въезда украинцам с российскими паспортами – СМИ

В Европейском Союзе рассматривают возможность запретить въезд на свою территорию тем гражданам Украины, которые получили паспорт Российской Федерации по упрощенной процедуре. Об этом сообщил брюссельський корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.

По его словам, послы ЕС обсудили вопросы выдачи российских паспортов для граждан на Востоке Украины.

"Они поручили Комиссии изучить возможность запрета на въезд в ЕС гражданам с этими паспортами", - сообщил журналист в своем Twitter.

Также послы обсудили возможность внедрения европейских санкций в связи с российской паспортизацией. Впрочем, по данным корреспондента, пока только семь стран Евросоюза поддерживают такие санкции.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Путин пояснил, что решение предоставлять в упрощенном порядке гражданство РФ жителям украинского Донбасса носит чисто гуманитарный характер, "потому что сложившуюся ситуацию больше нельзя терпеть".

В МИД Украины заявили, что Киев не признает законы об упрощенном предоставлении российского гражданства украинцам. Также в МИД пообещали асимметричный ответ России.

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Источник: korrespondent.net