Дочь экс-главы Нацгвардии имеет гражданство России – САП

У дочери бывшего командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова есть двойное гражданство – украинское и российское. Большую часть времени она проживает в Москве. Об этом во время судебного заседания сказал прокурор САП, сообщает Громадське в пятницу, 17 мая.

По данным следствия, у дочери Аллерова в Москве есть место жительства и семья. Также неоднократно в Москву выезжала жена Аллерова.

В свою очередь Аллеров во время допроса подчеркивал, что его дочь является гражданкой Украины и проживает в Украине.

Следствие также выяснило, что дочь Аллерова получила квартиру от Укрбуд Девелопмент, компании, которая фигурирует в расследовании, по заниженной цене.

САП просит суд избрать экс-главе Нацгвардии меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 11 млн гривен ($411 тысяч).

Напомним, 14 мая НАБУ задержало Юрия Аллерова и двух представителей строительной корпорации Укрбуд Девелопмент. Их подозревают в совершении коррупционного преступления во время обмена квартирами в Киеве. Ущерб от сделки оценивается в сумму более 81 млн гривен.

Через два дня Шевченковский райсуд Киева освободил из-под стражи гендиректора Укрбуд Девелопмент Олега Майбороду. Об этом говорится в сообщении компании.

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Источник: korrespondent.net