В Житомирской области из-за непогоды были обесточены 74 населенных пункта. Утром в пятницу, 17 мая без электроснабжения оставалось 35 городов и сел в области. Об этом сообщает пресс-службу Житомироблэнерго.

"С 16 на 17 мая 2019 сложные погодные условия, которые сопровождались активными грозами, шквальным ветром, ливнями, привели к повреждению электрических сетей. По АО Житомироблэнерго отключались линии электропередач: ПЛ-110 кВ - 3 шт.; ВЛ-35кВ - 4 шт.; ВЛ-6-10кВ - 27 шт. В целом по Житомирской области обесточивалось 74 населенных пункта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее пострадавшие районы - Новоград-Волынский, Олевский и Емильченский.

Для ликвидации последствий непогоды в срочном порядке организуются дополнительные аварийно-восстановительные бригады в РЭС, на территории которых произошли отключения.

Как пишут местные СМИ, 16 мая в Новоград-Волынском районе пронесся смерч, из-за которого пострадали несколько сел.

Cмотрите фотогалерею: Житомирщиной пронесся смерч: обесточены десятки сел

Отметим, сильный смерчь зафиксировали в начале мая в Кировоградской области.

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Источник: korrespondent.net