В Совете Европы приняли решение на пути к снятию санкций с РФ

Более 30 министров иностранных дел стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, в котором открывается путь для возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на сообщение, распространенное в пятницу, 17 мая, пресс-службой Совета Европы.

В частности, в своем решении министры подчеркнули необходимость скоординированных действий, с тем чтобы повысить способность Совета Европы более эффективно реагировать в ситуациях, когда государство-член нарушает свои уставные обязательства, или не соблюдает стандарты, фундаментальные принципы и ценности Совета Европы.

Вместе с тем министры утверждают, что необходимо разработать четко определенную дополнительную процедуру, которая может быть инициирована Парламентской ассамблеей, Комитетом министров или генеральным секретарем. Как сообщалось, речь идет о новом типе санкционной процедуры против государств-нарушителей, благоприятной для России.

Министры отдельно подчеркнули, что все государства-члены должны иметь право на равных условиях участвовать в Комитете министров и в Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы. Они напомнили, что одним из основных обязательств государств-членов является уплата обязательных взносов в бюджет организации.

Отметим, что Совет Европы позволил РФ участвовать в выборах нового генсека. Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) поддержал позицию, что все страны-члены должны иметь право участвовать в деятельности уставных органов организации, включая Парламентскую ассамблею, а также должны голосовать на выборах нового генсека организации в июне. Такое решение принял КМСЕ на уровне глав МИД стран-членов на своей летней сессии в пятницу в Хельсинки, сообщает Укринформ.

Накануне СМИ сообщили, что Совет Европы дал "зеленый свет" для снятия санкций с РФ. В Совете Европы поддержали проект решения, в котором открывается путь для возвращения России.

Позже Климкин ответил Европе на "снятие" санкций с РФ. Глава МИД Украины заявил, что Россию могут вернуть в ПАСЕ без выполнения никаких условий.

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Источник: korrespondent.net