У Зеленского прокомментировали распад коалиции

В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского прокомментировали прекращение существования коалиции. Об этом сообщила пресс-служба Зеленского.

"Сегодня одна из фракций в Верховной раде решила выйти из коалиции. Но как можно выйти из того, чего нет? Фактически коалиции не существует уже три года - с тех пор, как ее оставили фракции Самопомочи, Батькивщины и Радикальной партии Олега Ляшко. Поэтому нынешняя игра в парламенте - очередное свидетельство того, что депутатам безразличны люди, которые их избрали. Продлить свое безмятежное существование для них важнее", - сообщили в команде.

В команде напомнили, что Украина "нуждается в изменениях и глубинных реформах и для реализации нужен дееспособный парламент".

Как сообщалось, фракция Народный фронт объявила о выходе из коалиции. Официально о ее распаде заявил спикер парламента Андрей Парубий, призвавший в 30-дневный срок сформировать новое большенство.

Позже премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал прекращение деятельности коалиции в Верховной Раде.

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Источник: korrespondent.net