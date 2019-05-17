Лавров впервые за пять лет встретился с главой МИД Польши

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Хельсинки с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 17 мая.

Министры провели переговоры в рамках сессии комитета министров Совета Европы. Беседа Лаврова и Чапутовича проходила без участия представителей СМИ.

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств России и Польши не проводили переговоры с 2014 года. Тогда в декабре в Базеле на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ все тот же Лавров провел встречу с польским коллегой Гжегожем Схетиной.

Ранее в мае Россия одобрила запрос от Польши на осмотр обломков самолета польского президента Леха Качинского, доступ к фрагментам откроют в конце мая. Обломки самолета продолжают носить статус вещественных доказательств. Расследование катастрофы на сегодня не завершено.

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Источник: korrespondent.net