Вице-президент Еврокомиссии приедет на инаугурацию Зеленского

Европейский Союз на церемонии инаугурации избранного президентом Украины Владимира Зеленского будет представлять вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович, сообщили агентству Интерфакс-Украина в пятницу, 17 мая, в Брюсселе в ЕК.
Отметим, что Шевчович курирует газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС. А главной задачей Зеленского в ЕС называют новый контракт на транзит газа.
Также президент Литвы Даля Грибаускайте примет участие в инаугурации избранного лидера Украины.
По словам Грибаускайте, Украина очень близка Литве. Она отметила, что литовский народ поддерживает стремление украинцев "создать свое собственное европейское будущее" и защитить территориальную целостность своей страны.
Как сообщалось, Раде предлагали пять дат унаугурации Зеленского. Два постановления о 19 мая нардепы не поддержали, а за 20 мая проголосовали 315 народных избранников. Таким образом, инаугурация состоится спустя почти месяц после второго тура выборов.
Зеленский отреагировал на назначение инаугурации
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Источник: korrespondent.net
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