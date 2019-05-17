Вице-президент Еврокомиссии приедет на инаугурацию Зеленского

Европейский Союз на церемонии инаугурации избранного президентом Украины Владимира Зеленского будет представлять вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович, сообщили агентству Интерфакс-Украина в пятницу, 17 мая, в Брюсселе в ЕК.

Отметим, что Шевчович курирует газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС. А главной задачей Зеленского в ЕС называют новый контракт на транзит газа.

Также президент Литвы Даля Грибаускайте примет участие в инаугурации избранного лидера Украины.

По словам Грибаускайте, Украина очень близка Литве. Она отметила, что литовский народ поддерживает стремление украинцев "создать свое собственное европейское будущее" и защитить территориальную целостность своей страны.

Как сообщалось, Раде предлагали пять дат унаугурации Зеленского. Два постановления о 19 мая нардепы не поддержали, а за 20 мая проголосовали 315 народных избранников. Таким образом, инаугурация состоится спустя почти месяц после второго тура выборов.

Зеленский отреагировал на назначение инаугурации

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Источник: korrespondent.net