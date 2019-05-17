Киев раскритиковал решение Совета Европы по России

Представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба назвал позорным решение Комитета министров СЕ, которое способствует возвращению российской делегации в ПАСЕ.

В Twitter Кулеба сообщил, что Украина и пять других государств проголосовали против этого решения при принятии проекта на уровне послов.

"Это противоречивое по содержанию и позорное по контексту решение. Консенсуса в отношении него в Комитете министров нет. Борьба будет продолжаться в ПАСЕ на уровне депутатов", - подчеркнул Кулеба.

"Некоторые ключевые столицы Европы приняли решение вернуть РФ в ПАСЕ. Все делается с улыбками, заверениями в верности ценностям и благими намерениями. За кулисами – обычная циничная дипломатия тех, кто решил любой ценой выручить своего вредного, но давнего партнера - Россию", - добавил он.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, который выступил на заседании КМСЕ в Хельсинки, сообщил, что Киев будет настаивать, чтобы дополнительный механизм санкций, который должны разработать национальные делегации, дополнял, а не заменял действующий, который сейчас останавливает делегацию РФ от участия в работе ПАСЕ.

В то же время, как сообщает ТАСС, глава комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев назвал "важным шагом в правильном направлении" заявление Комитета министров Совета Европы о равных возможностях для всех стран на участие в работе ПАСЕ.

"Это важный шаг в правильном направлении, подтверждающий наши предыдущие оценки необоснованности и противоправности предыдущих санкционных решений ПАСЕ по российской делегации", - сказал Косачев.

"Теперь будем наблюдать за реакцией на это решение и последующими действиями со стороны ПАСЕ - ведь устав для всех ветвей власти в организации единый. Время до июньской сессии у руководства ПАСЕ еще есть", - добавил он.

Как сообщалось, более 30 министров иностранных дел стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, в котором открывается путь для возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре. В СЕ также позволил России участвовать в выборах нового генсека.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если страны ЕС добьются снятия санкционного давления с России в Совете Европы.

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Источник: korrespondent.net