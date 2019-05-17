В Чехии осудили военного, воевавшего на Донбассе

Суд в чешском городе Пардубице признал виновным военнослужащего Эрика Эшту, который воевал на Донбассе. Об этом сообщил посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис в Facebook.

"Первый пошел ... Очень важное решение суда в чешском городе Пардубице. Чешский военнослужащий Эрик Эшту сегодня был признан виновным в совершении попытки террористического акта за участие в незаконных формированиях на временно оккупированной территории Украины. Суд приговорил его на три года условно с отсрочкой на четыре года и отменил его воинское звание", - написал Перебийнис.

Он добавил, что несмотря на то, что приговор условный (участие в конкретном террористическом акте с его стороны не было доказано), это - важный прецедент, и предостережение всем тем, кто еще планирует принять сторону преступников и террористов на Донбассе, поскольку уже само участие в незаконных формированиях с оружием в руках было квалифицировано судом как подготовка к террористическому акту.

По информации чешских СМИ, правоохранители Чехии расследуют еще более 10 подобных дел.

Ранее Константиновский горрайонный суд Донецкой области приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина РФ, который воевал на стороне сепаратистов "ДНР".

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Источник: korrespondent.net