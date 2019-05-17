Аваков прибыл в суд Италии по делу нацгвардейца

Министр внутренних дел Арсен Аваков прибыл в Италию, чтобы принять участие в судебном процессе по делу военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, обвиняемого в Италии в убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Участвую в заседании суда г. Павия в Италии в защиту несправедливо обвиненного в тяжком преступлении нашего гвардейца В. Маркива. Вместе с и.о. командующего Национальной гвардии Украины Баланом мы здесь для того, чтобы дать суду показания в защиту нашего парня, которые докажут его невиновность", - написал министр.

Беру участь у засіданні суду м.Павія в Італії на захист несправедливо звинуваченого у тяжкому злочині нашого гвардійця В.Марківа. Разом із в.о. командувача @ng_ukraine Баланом ми тут для того, щоб дати суду свідчення на захист нашого хлопця, які доведуть його невинуватість. pic.twitter.com/8kYj8pYYbW — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 17 мая 2019 г.

Напомним, Маркив был задержан летом 2017 года в аэропорту итальянского города Болонья. Его обвинили в убийстве фотографа Рокелли, который погиб под минометным огнем 24 мая 2014 года. Нацгвардия заявила, что Маркив никак не может быть причастен к этому, поскольку в батальоне им. Героя Украины генерала Кульчицкого, в котором нес службу старший сержант Маркив, на тот момент не было ни одного миномета.

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Источник: korrespondent.net