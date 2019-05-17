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17. 05. 2019

На Закарпатье умер мужчина, который поджег себя после свадьбы дочери

Житель села Косино в Закарпатской области, который поджег себя после свадьбы дочери, скончался.  Об этом сообщили Mukachevo.net врачи Мукачевской центральной больницы.

Мужчина 1976 года рождения получил очень серьезные ожоги 90% тела.

Что касается его дочери, которая пыталась потушить отца и получила ожоги нижних и верхних конечностей, идет на поправку.

Напомним, на Закарпатье мужчина облил себя, дом и машину бензином, а потом, забыв об этом закурил. Отмечалось, что мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. Его дочь, которая пыталась его потушить, получила 10% ожогов тела.

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Источник: korrespondent.net

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