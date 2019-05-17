В Москве отреагировали на решение Совета Европы

Заявление комитета министров Совета Европы (КМСЕ) об обеспечении равенства прав всех государств-членов – важный политический шаг. Но пока рано делать выводы и заявлять о возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею организации. Об этом заявил в вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, курирующий международную тематику, сообщает ТАСС в пятницу, 17 мая.

"Заявление было принято основным исполнительным органом Совета Европы, и это, безусловно, первый и важный политический шаг на пути урегулирования возникшего кризиса внутри организации, – отметил политик. – При этом пока рано делать выводы и заявлять о возвращении российской делегации в ПАСЕ".

Толстой напомнил, что на следующей неделе заявление КМСЕ будет рассмотрено на заседании Бюро ассамблеи.

"Затем необходимо принятие двух ключевых поправок в регламент работы организации: первая поправка, на которой давно настаивает Россия, должна исключить возможность применения дискриминационных санкций в отношении любой национальной делегации; вторая призвана открыть возможность для участия в летней сессии ПАСЕ делегациям, которые не подавали заявку в январе", – уточнил он.

По словам Толстого, "принятое сегодня заявление КМСЕ закладывает основу для принятия обеих поправок".

"Теперь дело за Парламентской ассамблеей, которая должна поддержать эти изменения в регламент, но, как мы знаем, русофобское агрессивное меньшинство в ПАСЕ пока еще имеет куда более громкий голос, чем голос разума", – посетовал вице-спикер Госдумы.

Ранее 17 мая стало известно, что министры иностранных дел стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, в котором открывается путь для возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре. В СЕ также позволили России участвовать в выборах нового генсека.

В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если страны ЕС добьются снятия санкционного давления с России в Совете Европы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net