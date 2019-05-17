Президент Петр Порошенко уволил своего советника Олега Медведева. Об этом говорится в Указе главы государства № 185.

Медведев исполнял обязанности внештатного советника. Во время предвыборной президентской кампании он был спикером штаба Порошенко.

Отметим, на должность советника президента он был назначен в июле 2017 года.

Ранее сообщалось, что Порошенко уволил замглавы Администрации. Константин Елисеев был заместителем главы Администрации Президента с 15 июля 2015 года.

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Источник: korrespondent.net