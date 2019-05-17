Пейзаж после битвы. Переходный период в Украине

К новой жизни готовятся все: депутаты собираются на выборы, судьи Конституционного суда меняют председателя, даже в церкви зашевелились, пишет Валерий Литонинский в №9 Журнала Корреспондент. А премьер и вовсе предстал в принципиально новой роли

Переходный период после президентских выборов в Украине насыщен скандалами и кадровыми ротациями. Владимир Зеленский хочет как можно скорее получить вожделенную булаву, а Петр Порошенко старается зацементировать ключевые достижения своего правления и заложить фундамент для комфортного политического будущего. Да и кроме двух президентов хватает тех, кто пытается воспользоваться сменой главы государства в собственных интересах. Политический ландшафт меняется очень быстро. Все вместе это означает, что 21 апреля Зеленский выиграл выборы в одной стране, а официально вступит в должность уже в несколько иной.

НОВЫЙ БЛЮСТИТЕЛЬ КОНСТИТУЦИИ

Например, Зеленский будет работать уже с новым главой Конституционного суда — не с подчеркнуто лояльным к нему экс-главой КСУ Станиславом Шевчуком. Мы же помним, что украинский Конституционный суд давно превратился в орган, генерирующий слишком много скандалов и спорных решений. При Викторе Януковиче КС отменил конституционную реформу и помог президенту сконцентрировать власть в своих руках. А совсем недавно, в феврале 2019 года, Конституционный суд признал неконституционной норму об уголовной ответственности за незаконное обогащение, фактически заблокировав борьбу с коррупцией в стране. Ряд уголовных дел против топ-чиновников, которые расследовались новыми антикоррупционными органами, после решения КС пришлось закрыть.

Одним из инициаторов того решения называли тогдашнего главу КС Шевчука. Позже к нему появились и другие претензии. В марте 2019 года трое судей КСУ — Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко — обратились к своим коллегам с письмом, в котором выступили за отставку Шевчука. Среди прочего они обвиняли главу суда в систематических манипуляциях с делами, регулярном нарушении порядка их рассмотрения, нарушении прав судей, превышении должностных полномочий и недопустимой политизации деятельности суда.

С политизацией вообще получилось некрасиво: в разгар президентской избирательной кампании Шевчук заявил, что как глава КС не приведет к присяге президента, если на выборах будут зафиксированы фальсификации. То, что результат выборов устанавливает Центральная избирательная комиссия, а не он или КС, Шевчука тогда не особо заботило.

В итоге действия Шевчука рассмотрела Комиссии по вопросам регламента и этики КС, которая пришла к выводу о наличии оснований для его увольнения из-за существенного дисциплинарного проступка, грубого и системного пренебрежения своими обязанностями. И вот 14 мая 12 из 18 судей КС поддержали заключение комиссии и сместили Шевчука не только с должности главы суда, а в принципе с должности судьи КСУ. Такое произошло впервые в истории Украины.

Действия КСУ уже поддержали западные партнеры нашей страны. А еще раньше, как утверждают активисты, Шевчуку отменили американскую визу. Сам Шевчук, конечно, заявил, что его увольнение незаконно, является свержением конституционного строя, а стоит за происходящим якобы уходящий Президент Порошенко.

Слухи действительно связывали Шевчука с командой новоизбранного президента Зеленского. Шевчук встречался с адвокатом Зеленского и влиятельным представителем его предвыборного штаба Андреем Богданом. Также уже бывшего главу КС обвиняли в том, что на его действия влияет его родной брат Рулав Одд. По данным СМИ, Шевчук пытался назначить в руководство секретариата суда бизнес-партнера своего брата и сделал своими внештатными советниками его компаньонов. Про брата Шевчука Рулава Одда известно, что в отношении принадлежащей ему фирмы ГПУ расследует уголовное дело о мошенничестве, а сам Одд на президентских выборах открыто поддерживал Зеленского.

EPA Зеленский будет работать уже с новым главой Конституционного суда

Вот только в линии защиты Шевчука, опирающейся на версию о вмешательстве Порошенко, есть одна неувязка. В команде Зеленского никто уже бывшего главу КС не поддержал и не вступился за него. Там абсолютно индифферентно отреагировали на это решение, то есть не реагировали никак. Советник Зеленского Руслан Рябошапка признал, что «Многие судьи КС жаловались на то, что сами процедуры в КС осуществлялись не так, как это предусмотрено законом, а часто управлялись в ручном режиме главой суда, было много других процедурных нарушений. Это все накапливалось в течение определенного периода и в конце концов вылилось в такое решение судей КС».

Кстати, никаких проблем для инаугурации Зеленского увольнение Шевчука не создает, да и не могло создать в принципе. КС тут же избрал себе нового председателя — эту должность заняла Наталья Шаптала. Именно она и приведет к присяге новоизбранного президента. Но даже если бы нового главу КС не выбрали, в инаугурации принял бы участие либо заместитель председателя суда, либо самый старший по возрасту судья.

В команде Зеленского сам факт избрание нового главы суда приветствовали. Хотя и к Шаптале тоже есть масса вопросов. В частности, эта судья голосовала за ту самую отмену конституционной реформы в пользу Януковича. В ГПУ и СБУ против нее заведены уголовные дела. В материалах ГПУ ее называют лояльной Януковичу. Шаптала, согласно документам ГПУ, указана среди судей Конституционного суда, чьи кандидатуры были согласованы лично экс-президентом и «которые под влиянием Януковича способны были принимать необходимые решения и заключения для реализации его преступного умысла».

Но полномочия Шапталы закончатся уже в сентябре 2019 года, так что через четыре месяца у КСУ снова будет новый руководитель. Главное, чтобы до этого времени суд не принял новые скандальные решения, например, об отмене люстрации. Докладчик по этому вопросу, как раз Шаптала и есть. Так что за Конституционным судом в ближайшие месяцы придется следить особенно пристально.

ДЕМБЕЛЬСКИЙ АККОРД

Бросать обвинения в спину уходящему Президенту Порошенко пытается далеко не только Шевчук. Для Украины это вообще стандартная политическая практика: все во всем винят «попередників». Не стал отходить от традиций и Зеленский. Новоизбранный президент раскритиковал последние шаги своего предшественника, назвав их «судорогами хромой утки» и попытками «наназначаться перед долгим отпуском». Отпуском? То есть сам Зеленский допускает возвращение Порошенко?

В последние недели своей каденции уходящий Президент действительно провел ряд кадровых перестановок. В частности, «перетрусил» силовой блок. Вместо Сергея Наева новым командующим Операцией объединенных сил (ООС) Порошенко назначил заместителя начальника Генштаба Александра Сырского. В команде Зеленского ничего не имеют против кандидатуры Сырского, который среди прочего руководил выходом украинских войск из-под Дебальцева в феврале 2015 года. Возмущаются самим фактом, что Президент провел это назначение в конце собственного пребывания при власти.

У Порошенко же объясняют это плановой ротацией, со старта ООС прошел ровно год, пришло время сменить Наева. Также Президент уволил командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова. Тут все более прозаично, Аллеров считался человеком министра внутренних дел Арсена Авакова, а Порошенко с Аваковым, как известно, прощаются политическими врагами.

Завел своего человека уходящий Президент и в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. В начале мая с поста руководителя Нацсовета ушел Юрий Артеменко. Пятилетний срок его полномочий заканчивался в июле, Порошенко сыграл на опережение, не оставив возможности тогда уже президенту Зеленскому назначить в Нацсовет своего человека.

Так что полномочия Артеменко были досрочно прекращены, ему нашли новую должность в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. А в Нацсовет по телерадиовещанию вместо Артеменко Порошенко назначил Владимира Горковенко, до этого возглавляющего департамент информационной политики Администрации Президента. Таким образом, Порошенко, по сути, сохранил за собой влияние в Нацсовете — органе, осуществляющем контроль за соблюдением законодательства телеканалами и радиовещателями.

Еще Порошенко назначил 75 новых судей в Верховный суд. Этому решению у Зеленского особенно не обрадовались, обещают перезапуск набора и аттестации судей. Кроме должностей активно раздавал уходящий Президент еще и награды вместе со званиями. Например, присвоил главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку звание Герой Украины и орден Золотая Звезда. 24 генеральских звания уходящий Президент раздал в ВСУ, ГПСУ и СБУ, очевидно, чтобы командный состав помнил, кому обязан продвижением по карьерной лестнице. И чтобы зацементировать верхушки этих структур.

Внешнеполитические партнеры тоже не остались без сувениров от Порошенко. Во время прощальной поездки в Брюссель Президент вручил ордена Ярослава Мудрого президенту Европейской комиссии Жану-Клоду Юнкеру и президенту Европейского Совета Дональду Туску.

EPA Порошенко награждает Туска

У Зеленского обещают пересмотреть некоторые последние решения Порошенко. А сам новоизбранный президент даже сравнил прощальные действия Петра Алексеевича с поведением жадного туриста при выселении из египетского отеля. Порошенко же, выступая в Брюсселе, на просьбу посоветовать что-то Зеленскому ответил: «Просто идти дорогой Президента Порошенко и все».

НА НИЗКОМ СТАРТЕ

При этом в Администрации Порошенко говорят, что они сами заинтересованы в том, чтобы как можно скорее передать все полномочия Зеленскому. Часть депутатов уверяет в том же, а другая, наоборот, возмущена резкими видеобращениями новоизбранного президента, который называет парламентариев «мелкими лгущими жуликами», держащимися «за ксивы». Депутаты, раздраженные жесткими высказываниями, сделали ответный ход — отодвинули рассмотрение даты инаугурации на такой срок, который фактически исключает нормальное планирование мероприятия на сроки до 26 мая.

В итоге своими требованиями назначить инаугурацию на 19 мая новоизбранный президент настроил часть парламентариев против себя, хотя вероятность того, что Зеленский после инаугурации сразу распустит Раду, похоже, уже почти никого не пугает. К выборам готовятся все. Как к плановым — осенью, так и к внеочередным — летом.

Категорически настроены работать полный срок, а соответственно, и инаугурацию назначать на попозже, скажем, на 28 мая, только в Народном фронте. У партии действительно сейчас очень низкий рейтинг и никаких перспектив политического будущего, а до осени там надеются что-то придумать. Не очень выгодны досрочные выборы и Радикальной партии. Олег Ляшко провалился во время президентской кампании и этот провал может помешать РПЛ взять привычное число кресел в Раде, если выборы в нее буду досрочными.

А вот в Блоке Петра Порошенко (Солидарность) к возможным летним выборам готовы. Особенно мажоритарщики — штабы работают еще с президентской кампании, никого распускать не нужно, о президентстве Порошенко еще все помнят. Подкорректировать название партии, обновить список молодежью, ветеранами и патриотами — и вперед. В БПП резонно отмечают, что к осени ядерный электорат Порошенко в те самые знаменитые 25% может распылиться. Вдобавок, на одном с ними электоральном поле появится много новых проектов, а значит, завести в Раду удастся меньше депутатов. Так что «ковать железо нужно пока горячо».

Кстати, сам Порошенко может в Раду и не пойти, возглавить список, а потом отказаться от мандата — кнопки в Раде нажимать после такой высокой должности, как-то не с руки. С другой стороны, возможно, Президенту пригодится депутатский иммунитет после того, как он покинет должность. Зря, что ли, ему угрожают преследованиями уже сейчас?

А новые конкуренты в патриотически-прозападном сегменте у БПП точно появятся. Например, снова сулит вернуться в политику певец Святослав Вакарчук. Собственный политический проект строит и Владимир Гройсман, хотя при этом подтверждает, что проводит консультации о политическом будущем с Порошенко.

Пойдет Гройсман на выборы сам? Объединится с Арсением Яценюком в условную партию двух премьеров? Пока не очевидно. Зачем Гройсману тянуть на себе нерейтингового Яценюка? Потому что у того есть партийная структура по всей стране, которой нет у Гройсмана, и давние спонсоры, которых у действующего премьера тоже нет, а тратить собственные деньги на кампанию — так их надо еще иметь.

Еще один потенциальный конкурент БПП, отколовшийся от него же, — партия Удар Виталия Кличко. Мэр Киева после партнерства с Порошенко хочет восстановить собственную субъектность в украинской политике. Для этого Виталий, поговаривают, готов даже позвать на помощь брата Владимира, чтобы тот возглавил список Удара на выборах в Раду.

Еще один игрок, который не спешит переходить в оппозицию вместе с Порошенко — это его кум, генпрокурор Юрий Луценко. После обещаний вернуться в политику Луценко начал делать заявления о том, что не видит причин собственной отставки из ГПУ.

Зеленский публично заявлял, что в ГПУ нужна замена. Но вот как сместить Луценко — тот еще вопрос. Самая реальная возможность — выразить генпрокурору недоверие в Раде, но для этого нужно 226 голосов, а где их взять? Голоса БПП среди желающих смещения Юрия Витальевича мы вряд ли увидим.

Так что Луценко остается только убедить Зеленского в собственной профпригодности. Тот же Игорь Коломойский и ближайший советник Зеленского Богдан, например, уже высказывались в таком духе, что нормальный из Луценко прокурор. Накануне и сам Юрий Витальевич два часа общался с новоизбранным президентом в его офисе. Один близкий к Зеленскому народный депутат Сергей Лещенко продолжает обмениваться с Луценко гадостями и взаимными обвинениями.

Два Л меряются влиятельностью среди американских друзей Украины. Луценко даже назвал Лещенко «политическим скунсом» и грозит уголовным делом. Тот в ответ ничего оригинального не придумал, но заявил, что даже готов отказаться от неприкосновенности, чтобы доказать надуманность обвинений генпрокурора в разглашении материалов следствия.

УГРОЗА РАСКОЛА

Как ни странно, смена Президента затронула даже церковь, и ни много ни мало поставила под угрозу томос, который страна добивалась десятилетиями. Конфликт в новосозданной Православной церкви Украины разразился между ее предстоятелем Епифанием и почетным патриархом Филаретом. Инициатор — Филарет. Он недоволен излишней самостоятельностью Епифания и угрожает расколом.

Почетный патриарх начал говорить, что УПЦ Киевского патриархата, которая, собственно, и стала основой для ПЦУ, якобы не расформирована и продолжает существование. В Минюсте уверены в обратном, документы о ликвидации УПЦ КП подписывал лично Филарет, но теперь у него новая правда: если есть патриарх, то есть сам Филарет, значит, есть и патриархат.

На 14 мая Филарет запланировал «смотр сил» во Владимирском соборе. Собраться должны были те, кто поддерживает Филарета, его идею по восстановлению УПЦ КП и уменьшению роли Епифания. Патриарх на бланках УПЦ КП разослал 60 епископам ПЦУ приглашения на молитвенное празднование в честь священномученика Макария, но приехали только четыре епископа. Ряд епархий ПЦУ сделали открытые заявления в поддержку Епифания. Поддерживает предстоятеля и Вселенский патриарх из Константинополя.

EPA Филарет идет в раскол?

Казалось бы все. Фиаско. Но Филарет не успокоился и выпустил открытое обращение «ко всей православной пастве». В нем он утверждает, что отказ от статуса патриархата «был чисто ситуативным», а Киевский патриархат юридически продолжает существовать. По словам Филарета, в декабре 2018 года, когда создавалась ПЦУ, он отказался от УПЦ КП и претензий на предстоятельство в новой объединенной церкви, потому что были достигнуты соответствующие договоренности с Президентом Порошенко и Епифанием. Их суть в том, что митрополит Епифаний будет предстоятелем и представителем ПЦУ в православном мире, а «руководство церковью в Украине» будет за патриархом, но «эта договоренность нарушена и не выполняется на деле».

Епифаний показал себя как полноценный, самостоятельный руководитель. Филарету это не нравится, он возмущен, что с ним не общаются, не советуются и даже заявил, что «Москве угодно руководство Епифания», ведь там его не критикуют. После того как Порошенко уйдет с должности уже и претензии предъявлять Филарету будет некому, а Зеленский в тонкости внутренней церковной борьбы явно вникать не намерен.

Источник: korrespondent.net