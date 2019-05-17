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17. 05. 2019

ГБР проводит обыски в Госслужбе занятости - СМИ

Госбюро расследований совместно с Военной прокуратурой в пятницу, 17 мая, проводят обыски в центральном аппарате Госслужбы занятости. Об этом сообщает Страна со ссылкой на источник в Минсоцполитики.

По информации издания, следственные действия идут с 10 утра.

"Пришли с утра люди в белых перчатках, открыли все кабинеты, роются в ящиках, работа заблокирована. Причина обыска неизвестна", - рассказал собеседник издания.

Отмечается, что обыски идут в кабинетах у и.о. главы Госслужбы занятости Валерия Ярошенко, у начальника управления информационных ресурсов Игоря Щербика, а также у начальника управления организации материально-технического обеспечения Андрея Сидоренко.

Комментариев ГБР по данным событиям пока нет.

Отметим, обыски у Ярошенко проводят не впервые. Его кабинет обыскивала Генпрокуратура в январе 2018 года.

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Источник: korrespondent.net

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