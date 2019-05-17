Глава СНБО Турчинов подаст в отставку - СМИ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в пятницу, 17 мая, подаст в отставку. Об этом сообщает издание theБабель, ссылаясь на источники в Администрации президента.

В пресс-службе Турчинова не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

О намерении Турчинова подать в отставку пишут и другие СМИ.

Напомним, секретарем СНБО Турчинов стал 15 января 2015 года, после сложения депутатского мандата.

Как сообщалось, нынешние представители власти начали увольняться после проигрыша Петра Порошенко на президентских выборах и назначения даты инаугурации Владимира Зеленского, которая состоится 20 мая.

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Источник: korrespondent.net