Глава СНБО Турчинов подаст в отставку - СМИ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в пятницу, 17 мая, подаст в отставку. Об этом сообщает издание theБабель, ссылаясь на источники в Администрации президента.
В пресс-службе Турчинова не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.
О намерении Турчинова подать в отставку пишут и другие СМИ.
Напомним, секретарем СНБО Турчинов стал 15 января 2015 года, после сложения депутатского мандата.
Как сообщалось, нынешние представители власти начали увольняться после проигрыша Петра Порошенко на президентских выборах и назначения даты инаугурации Владимира Зеленского, которая состоится 20 мая.
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Источник: korrespondent.net
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