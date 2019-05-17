Путин назвал оружие века для России

Боевой потенциал российской армии и флота России на протяжении XXI века будут определять боевые лазерные комплексы. Об этом в пятницу, 17 мая, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает Интерфакс.

"Они созданы уже на практике. Подчеркну: своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия, практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал Путин.

Он предложил обсудить работу над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптоэлектроники, "включая тип оружия, который еще недавно, если по-честному сказать, встречался только в фантастических рассказах".

Президент подчеркнул, что речь идет о боевых лазерных комплексах тактического уровня. Он отметил, что своевременная реализация подобных проектов крайне важна.

В ходе совещания президент также предложил обсудить "первые практические результаты войсковой эксплуатации новейшей техники, включая лазерное оружие Пересвет и авиационный ракетный гиперзвуковой комплекс Кинжал".

Отметим, ранее Минобороны России опубликовало видео с лазерным комплексом Пересвет, который заступил на опытно-боевое дежурство. Утверждается, что это оружие способно отражать воздушные атаки и сбивать спутники на орбите.

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Источник: korrespondent.net