Трамп отложил введение пошлин на автомобили и запчасти

Президент США Дональд Трамп принял решение отложить на полгода введение таможенных пошлин на автомобили и детали к ним. Соответствующее распоряжение американского лидера распространил в пятницу Белый дом.
"Я принял решение поручить представителю США на торговых переговорах проведение переговоров по [торговым] соглашениям с целью устранить угрозу ухудшения национальной безопасности в связи с импортируемыми автомобилями и некоторыми автомобильными деталями из Евросоюза, Японии и любой другой страны, которую представитель на торговых переговорах сочтет целесообразной, и сообщить мне о ходе таких переговоров в течение 180 дней", - отметил Трамп.
Президент Трамп 20 февраля заявил, что намерен в течение ближайших трех месяцев ввести на автомобили, импортируемые в США из ЕС, штрафные пошлины в размере до 25 процентов, если Евросоюз в ближайшее время не начнет переговоры о свободной торговле.
По мнению Трампа, высокие показатели экспорта европейских автопроизводителей, в первую очередь, немецких автоконцернов достигаются за счет "нечестных способов ведения торговли".
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения пошлины в 25% на импорт легковых автомобилей, грузовиков и запчастей для защиты американского автопрома.
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Источник: korrespondent.net
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