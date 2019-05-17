Под Киевом задержали иностранцев, подозреваемых в похищении человека

Полиция задержала двух мужчин по подозрению в похищении человека в селе Чубинское Бориспольского района Киевской области. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что 37-летний и 41-летний уроженцы Таджикистана, а также 33-летний киевлянин с применением оружия похитили мужчину.

Они завезли потерпевшего в лес, где стреляли в него из травматического оружия и звонили его жене. За освобождение мужа у женщины требовали 30 тысяч долларов и автомобиль.

После получения денег и автомобиля Mercedes- С200 злоумышленники отпустили мужчину.

Сотрудники уголовной полиции и следователи установили лиц, которые могут быть причастны к данному преступлению.

Во время задержания полиция обнаружила у них ключи от угнанного автомобиля и другие личные вещи потерпевшего, которыми они завладели во время разбойного нападения.

Двое из нападавших арестованы, третий разыскивается.

Правоохранители открыли уголовные производства по статьям о разбое, незаконном завладении транспортным средством и вымогательстве.

После объявления приговора суда и отбывания наказания в отношении иностранцев будет рассматриваться вопрос выдворения из Украины и запрета въезда.

Также задержанные проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Киева и Киевской области.

Напомним, месяц назад в Киеве посреди улицы похитили мужчину. Отмечалось, что в салоне микроавтобуса, в который его затолкали, находилось минимум трое людей.

Ранее в Киеве похитили мужчину и год пытали из-за квартиры.

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Источник: korrespondent.net