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17. 05. 2019

Глава службы занятости задержан за взяточничество

Военная прокуратура в пятницу, 17 мая, задержала группу должностных лиц во главе с исполняющим обязанности председателя Госслужбы занятости Валерием Ярошенко за откаты при строительстве объектов социального назначения. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.
 
"Военной прокуратурой задержана группа должностных лиц во главе и.о. председателя государственной службы занятости Украины В.Ярошенко за откаты при строительстве объектов социального назначения", - написал он.
 
По словам генпрокурора, под контролем правоохранителей мошенники получили почти полмиллиона гривен.
 
 
Ранее СМИ сообщили об обысках в кабинетах у и.о. главы Госслужбы занятости Валерия Ярошенко, у начальника управления информационных ресурсов Игоря Щербика, а также у начальника управления организации материально-технического обеспечения Андрея Сидоренко.
 

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Источник: korrespondent.net

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