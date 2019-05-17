Трагедия в Шереметьево: стало известно о новых нарушениях экипажа

Расследование Росавиации установило новые детали авиакатастрофы SSJ100 авиакомпании Аэрофлот, в результате которой погиб 41 человек. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад.

В частности, пассажирский самолет, который сгорел в аэропорту Шереметьево, при заходе на посадку не выпустил закрылки.

Также в ходе расследования выяснилось, что самолет летел с перегрузом в 1,6 тонны. В то же время, специалисты установили, что превышения скорости при заходе на посадку не было.

Появилось полное видео трагедии в Шереметьево. 18+

Ранее сообщалось, что эксперты винят в авиакатастрофе летчиков.

Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево, после чего у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате аварии погиб 41 человек.

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Источник: korrespondent.net