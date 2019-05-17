ЕС утвердил механизм введения санкций за кибератаки

Совет ЕС утвердил новый режим санкций в ответ на преступную кибердеятельность. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Утечка данных, кража интеллектуальной собственности, атаки на ИТ-инфраструктуру и похищения секретной информации могут в будущем привести к тому, что ЕС наложит санкции на ответственных за такие действия иностранных юридических и физических лиц.

Новые санкции могут быть направлены на тех, кто совершает эти виды кибердеятельности в любом месте, независимо от их национальности и местонахождения.

"Рада создала рамки, позволяющие ЕС вводить целенаправленные ограничительные меры по сдерживанию и реагированию на кибератаки, несущие внешнюю угрозу для ЕС или его государств-членов, а также на кибератаки против третьих государств или международных организаций, где ограниченные меры считаются необходимыми для достижения целей Общей внешней политики и политики безопасности", - говорится в сообщении.

Кибератаки, охватывающиеся сферой применения этого нового режима санкций, являются таковыми, которые оказывают значительное влияние и которые: или осуществляются из-за пределов ЕС, или используют инфраструктуру за пределами ЕС, или осуществляются лицами или учреждениями, созданными или действующими за пределами ЕС, или осуществляются при поддержке лица или организаций, действующих за пределами ЕС.

Попытки кибератак с потенциально значительным эффектом также охватываются этим режимом санкций.

Санкции предусматривают запрет на поездки в ЕС, замораживание активов для физических лиц и замораживание активов для субъектов хозяйствования. Кроме того, лицам и организациям ЕС будет запрещено предоставлять средства подсанкционным субъектам.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции США обвинило семерых россиян в попытках кибервзломов.

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Источник: korrespondent.net